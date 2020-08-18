İkindi vakti çay ikramlarında yapımı çok kolay ve pratik olan poğaça tarifi vereceğim sizlere. Çocukların beslenmesine de bir alternatif olabilir.

Kolay Poğaça Malzemeler:

1/2 su bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı eritilmiş

2 yumurta Birinin sarısı ayrılacak

1 su bardağı süt

2 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

4-4,5 su bardağı un

İç Malzemesi:

Peynir

Üzeri İçin:

Yumurta sarısı

Kolay Poğaça Tarifinin Yapılışı:

Önce bir kaba eritilmiş tereyağı sıvı yağ, süt, şeker, 1 tam yumurta, 2. yumurtanın sarısı ayrılıp akı konulur.

Hepsini karıştırıp sonra unu, kabartma tozunu ve karbonatı ekleyerek karışıma yavaşça eklenir ve yoğrulur.

Yalnız unu kontrollü ilave edelim, yumuşak bir hamur elde edelim (ele yapışmayan kulak memesi kıvamında)

Hamuru 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra, yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle yuvarlayalım.

İçine peynir koyup kapatalım, üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış fırında

180 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Hamuru yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bez yardımıyla kapatıp 30 dk dinlendirin.

Un miktarını yavaş yavaş ilave ederek ayarlayın.

Fırın önceden ısıtılmış olsun.

Arzu ederseniz üzerine susam veya çörekotu ilave edebilirsiniz.