Koku kaybı ve kabızlığa dikkat: Parkinson habercisi olabilir

Genellikle asimetrik olmakla birlikte hastalık ilerledikçe bu titreme her iki ele de yayılmaktadır. Hastaların çok yavaş yürüdüğünü, konuşmakta zorlandığını, ifadelerinin çok donuk olduğunu görmekteyiz. Hastalığın aslında en erken bulguları arasında koku kaybı ve kabızlığın olduğu bilinmektedir. Ancak bu noktada diğer bulgular eşlik etmediği için çoğu zaman Parkinson hastalığı akla gelmemektedir. Detaylı inceleme ile teşhise daha erken kavuşulabilir” diye konuştu.