Manchester Üniversitesi araştırmacıları, yıllar sonra Parkinson hastalığına sebep olan ciltteki molekülleri buldu. İleride erken teşhise yardımcı olabilecek bu buluşun esin kaynağı ise 68 yaşında bir kadın oldu.

BBC'de yer alan habere göre; her şey 2015 yılında emekli hemşire Joy Milne’nin kocasındaki misk benzeri bir kokuyu fark etmesiyle başladı. Eşine 12 yıl sonra Parkinson teşhisi konulan Milne, aradaki bağlantıyı ancak yıllar sonra, pek çok Parkinson hastasının buluştuğu destek gruplarına eşiyle beraber katıldığında fark etti.

PARKİNSON'U HASTALARIN KOKUSUNDAN TANIYOR

Bunun üzerine Nörobilimci Tilo Kunath’a danışan Milne’ye bu alanda pek çok test uygulandı. Parkinson hastalarının ve hasta olmayan kişilerin kıyafetlerini koklayan Milne’nin hasta olan bireyleri fark etmesi şok etkisi yarattı.

Yıllar süren araştırmalar sonucunda Parkinson hastalarının ciltlerinde normal düzeyin üzerinde hippürik asit, ikozan ve octadecanal bulunduğu tespit edildi. Bu bileşenler yağ bezelerinin meydana getirdiği, herkeste bulunan, sebum adı verilen bir sıvıda saklanıyor. Hastalarda ise bu sıvı çok daha fazla salgılanıyor ve kimi zaman egzamaya dahi sebep olabiliyor.

PARKİNSON'DA ERKEN TEŞHİS

Parkinson hastalığına sebep olan ciltteki moleküllerin bulunması, günümüzde tedavisi olmayan Parkinson için gelecek vad ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu buluşun hastalığın erken teşhisi için kullanılabileceğini belirtti.

ALZHEIMER VANİLYA, KANSER TOPRAK GİBİ KOKUYOR

Milne’nin hassas burnunun aldığı hastalık kokuları bunlarla da sınırlı değil. Alzheimer’ı vanilya, kanseri toprak kokusuna benzeten Milne’nin hedefi Manchester Üniversitesi ile bir araştırma yürütüp, tüberküloza kokusunu veren kimyasalları bulmak.