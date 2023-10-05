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        Haberler Dünya Koinu Tayfunu alarmı: Rüzgarın hızı rekor kırdı

        Koinu Tayfunu alarmı: Rüzgarın hızı rekor kırdı

        Tayvan'da etkili olan Koinu Tayfunu nedeniyle 200 kişiyi yaralandı. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Koinu Tayfunu kapsamında uyarı yayınladı. Tayfunun ülkede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:37
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        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
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        Koinu Tayfunu, dünya çapında şimdiye kadar kaydedilen en güçlü rüzgarlardan birini üretti ve 200 kişiyi yaraladı.

        342,7 KM'YE ULAŞTI

        Koinu Tayfunu, Çarşamba gecesi Tayvan'ı geçerken rüzgarın hızı saatte 342,7 km'ye kadar ulaştı.

        Merkezi Hava Durumu İdaresi (CWA) Guardian'a bunun, örgütün kurulduğu 1986 yılından bu yana Tayvan'da kaydedilen en şiddetli rüzgar olduğunu söyledi.

        REKOR AVUSRTALYA'DA

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        Rüzgar dünya çapında kaydedilen en güçlü üçüncü rüzgar olarak da tarihe geçti.

        1996'da Batı Avustralya'daki Barrow Adası saatte 408 kilometrelik bir rüzgar kaydetmişti, 1934'te ise ABD'de New Hampshire'da kaydedilen rüzgarın hızı saatte 372 kilometreye ulaşmıştı.

        BİNLERCE EV VE İŞ YERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

        Perşembe günü öğle saatlerinde 62 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandığı ve dalgaların 7 metreye kadar ulaştığı bildirildi.

        Tayfunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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