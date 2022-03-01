Koç’tan cinsiyet eşitliği seferberliği

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Koç Holding’in, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda Koç Topluluğu Şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik seferberliği başlattı.

Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, Koç Holding’in öncülüğünde, önümüzdeki 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacağını taahhüt etti. Bu kapsamda Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ev sahipliğinde Arter'de gerçekleşen basın toplantısında konuşma yapan; Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Koç Finans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner kararlılık mesajı verdi.

KADIN HAKLARI DEĞİL İNSAN HAKLARI MESELESİ

Toplantıda yol haritalarını açıklayan Genel Müdürler öncelikle şirketlerindeki iç dönüşümü sağlamaya yönelik teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan oranlarını artırmayı hedeflediklerini duyurdu. Toplumsal dönüşümü hızlandırmak için gençlere odaklanan bir yaklaşımla ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanına yönelmeleri ve bu alanda güçlenmeleri için de çalışacaklarını açıklayan şirketler, çalışanlarına, çalışanlarının ailelerine, iş ortaklarına, ilköğretim, lise ve üniversite çağındaki gençlere ve girişimci kadınlara yönelik 30’a yakın program ve projeyi hayata geçireceğini taahhüt etti. Basın toplantısında Koç Holding'in toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadele kararlılığının temelinde “Toplumsal cinsiyet eşitliği bir kadın meselesi değil, insan hakları meselesidir” anlayışı olduğunun altı çizildi.

Konuşmasına, “Bugün bizleri çok heyecanlandıran tarihi bir gün. Neden derseniz; Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele yolculuğumuzda yeni bir dönemi başlatıyoruz” sözleriyle başlayan Oya Ünlü Kızıl, Koç Holding'in 2013 yılında İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin imzalamasının ardından; Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin HeForShe hareketine, BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nden “Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesine kadar bugüne dek ulusal ve küresel düzeyde etki gücü yüksek birçok önemli çalışmanın liderliğini üstlendiğine dikkat çekti.

HEDEF 5 YILDA 500 BİN KİŞİ

Genel Müdürler toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadele seferberliği kapsamında kamu, üniversite, sivil toplum ve sosyal girişim iş birlikleri ile eğitim içerikleri oluşturulacağını, model uygulamalar geliştirileceğini, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik mentörlük programları gerçekleştirileceğini açıkladı. Projeler kapsamında gençlerin yanı sıra bayi ağını kapsayan ekosistemlerine ve kadın girişimcilere de ulaşacak toplumsal programlar ile beş yılda toplam 500.000 kişiye erişilmesi hedefleniyor.