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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, Nijerya'da sıtma hastalığından vefat etti - Futbol Haberleri

        Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, Nijerya'da sıtma hastalığından vefat etti

        Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:25
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        Türk yönetici Nijerya'da sıtmadan öldü
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        Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can (48), hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya’ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesisleri ziyaret eden Can, sporcuları izledi. Nijerya’da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can’ın sorunları Kocaeli’ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

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        Evli ve iki çocuk babası Can’ın ölüm haberini alan Kocelispor camiasını yasa boğdu. Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

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