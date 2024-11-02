Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'nin yöresel kıyafetleri tescillenecek | Son dakika haberleri

        Kocaeli'nin yöresel kıyafetleri ve halk oyunları tescillenecek

        Kocaeli'nin yöresel kıyafetlerine coğrafi işaret alabilmek için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında, Manav Türklerinin günlük yaşamda ve özel günlerde kullandığı kıyafetler kayıt altına alınarak korunacak. Ayrıca, yöresel kıyafetlerin yanı sıra Kocaeli halk oyunlarının da tescillenmesi için de çalışma yürütülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'nin yöresel kıyafetleri tescillenecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manav Türklerinin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla yeni bir proje başlattı.

        Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle başlatılan girişimde Kocaeli'nin yöresel kıyafetlerine coğrafi işaret almak üzere çalışma yürütülüyor. Bu girişim, Yerel Kültür Müzesi bünyesinde Kocaeli'nin geleneksel el sanatları ve giyim kültürünü korumayı hedefliyor.

        Proje kapsamında, Manav Türklerinin günlük yaşamda ve özel günlerde kullandığı kıyafetler kayıt altına alınarak korunacak. Çalışmalar sırasında kıyafetlerin hangi dönemlerde kullanıldığı, hangi özellikleri taşıdığı gibi detaylar uzmanlar tarafından araştırılacak. Araştırmaların sonunda, bu yöresel kıyafetler tescillenerek resmi bir statüye kavuşacak ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

        Ayrıca, yöresel kıyafetlerin yanı sıra Kocaeli halk oyunlarının da tescillenmesi için de çalışmalar başladı. Tescillenen kıyafetlerin ilerleyen dönemlerde sergilenmesi ve günlük hayatta yeni tasarımlarla kullanılabilir hale getirilmesi de hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kocaeli haberleri
        #yerel kıyafet
        #coğrafi işaret
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Habertürk Anasayfa