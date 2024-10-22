Doğalgaz 3. katı yok etti: 7 yaralı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı kat yerle bir olurken, yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak’taki, 5 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 11.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama oldu.
BİNADA AĞIR HASAR OLUŞTU
DHA'da yer alan habere göre patlamada, binada ağır hasar oluştu, 7 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler, sokakta önlem alırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
10 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları da kırılırken, apartmanın altındaki açık otoparkta bulunan 10 otomobil de zarar gördü.