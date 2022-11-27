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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çarpışan iki otomobilin yolcu indiren otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Giriş: 27.11.2022 - 23:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son dakika haberi
Zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı
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AA

AA'nın haberine göre, Körfez Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ç.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil yol kenarında yolcu indiren A.G. idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Otomobillerden birisi otobüs ile yol kenarındaki seramik yüklü paletlerin arasına sıkışırken, diğeri otobüsün arka tekerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar Ö.Ö, K.S. ile S.T. 1 saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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