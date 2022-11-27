Zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre, Körfez Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ç.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil yol kenarında yolcu indiren A.G. idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Otomobillerden birisi otobüs ile yol kenarındaki seramik yüklü paletlerin arasına sıkışırken, diğeri otobüsün arka tekerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar Ö.Ö, K.S. ile S.T. 1 saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.