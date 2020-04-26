26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde ürettiği 124 bin 688 aracın yüzde 86'sına denk gelen 107 bin 965 taşıtı dünyaya sattı.
Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, gelişmiş otomotiv sanayisiyle Türk ekonomisine en fazla katma değer sağlayan şehirler arasında yer alıyor.
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, Türk otomotiv sektörü ocak-mart döneminde traktör hariç 341 bin 136 araç üretti.
Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında aynı dönemde toplam üretim 124 bin 688 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 36,5'ini oluşturdu.
Kentteki otomotiv fabrikalarında yılın ilk üç ayında üretilen araçların yüzde 86'sına denk gelen 107 bin 965'inin varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.
Kocaeli'de yılın ilk çeyreğinde üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 276 bin 348 adet olan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 39 olarak gerçekleşti. Böylece aynı dönemde Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 39'u Kocaeli'deki fabrikalardan çıkarken, kentten günde 1186 araç yurt dışına gönderilmiş oldu.
EN FAZLA ÜRETİM FORD OTOSAN'DAN
Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.
Ford Otosan, yılın 3 aylık bölümünde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 2 bin 817 otomobil, 62 bin 366 kamyonet, 13 bin 738 minibüs olmak üzere 78 bin 921 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 84 olarak kayıtlara geçti.
İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk çeyreğinde 38 bin 541 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 98,6'sına denk gelen 37 bin 998 aracı ihraç etti.
Honda Türkiye, ürettiği 6 bin 589 araçtan 3 bin 662'sini ihraç ederken, Anadolu Isuzu da 637 adet üretim ve 181 adet ihracat gerçekleştirdi.
KORONAVİRÜSE YÖNELİK TEDBİRLER ALINDI
Öte yandan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle Kocaeli'deki otomotiv üreticileri tarafından bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda söz konusu firmalar üretim faaliyetlerini bir süreliğine durdurma kararı aldı.
Kovid-19'un etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde Ford Otosan 19 ve 21 Mart'ta, Honda Türkiye 23 Mart'ta, Hyundai Assan 27 Mart'ta üretim faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.
Üretim faaliyetlerine 30 Mart'tan itibaren ara veren Anadolu Isuzu ise daha az çalışan ve alınan tedbirlerle 14 Nisan'da yeniden üretime başladı.
Honda Türkiye ve Hyundai Assan da tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli'deki fabrikalarında bulunan üretim bantlarını tekrar aktif hale getirdi.
Kovid-19 salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda üretim arasının 27 Nisan'a kadar devam edeceğini duyuran Ford Otosan, daha sonra tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle Kocaeli fabrikalarındaki üretim faaliyetlerine ara verme süresini 4 Mayıs'a kadar uzattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!