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Kocaeli'de trafikte yol verme tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Giriş: 21.03.2023 - 23:33 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de trafikte yol verme tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı
Trafikte yol verme tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı
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AA

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün sürücüsü A.K. ile otomobilin sürücüsü C.P. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yolcu otobüsü önünde aniden duran otomobile çarptı.

Kaza sonrası otobüsteki yolcuların da karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada otobüs yolcusu E.G. ile otomobil sürücüsü C.P. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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