Kocaeli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

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Kocaeli Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmeye çalışan Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kaymak, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medya hesabından Kaymak için taziye mesajı yayımlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak evladımızı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk Fakültesi öğrencimiz Batuhan Yener Kaymak'ı elim bir kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyorum."