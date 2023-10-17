Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

        Kocaeli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Batuhan Yener Kaymak hayatını kaybetti. Kazanın ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk taziye mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 01:20 Güncelleme: 17.10.2023 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencisi kaza kurbanı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmeye çalışan Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Kaymak, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sosyal medya hesabından Kaymak için taziye mesajı yayımlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak evladımızı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Hukuk Fakültesi öğrencimiz Batuhan Yener Kaymak'ı elim bir kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sığınaklara koştular
        Sığınaklara koştular
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        80 ton saman balyası kül oldu
        80 ton saman balyası kül oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Habertürk Anasayfa