Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 158 kişiye idari para cezası uygulandı

AA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 1323 iş yeri ve 5 bin 904 kişinin kontrol edildiği bildirilen açıklamada, karantina kurallarını ihlal eden 1 kişi, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 90 kişi, sosyal mesafe ihlali yapan 50 kişi ve seyahat izin belgesi bulundurmayan 17 kişiye idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 19 kişinin de yakalandığına işaret edilerek, alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin kararlılıkla süreceği aktarıldı.