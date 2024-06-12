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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de köpeklerin saldırısıyla kaza yapan motokurye yaralandı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de köpeklerin saldırısıyla kaza yapan motokurye yaralandı

        Kocaeli Çayırova'da motosiklet, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 02:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 02:59
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        Köpeklerin saldırısıyla kaza yapan motokurye yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahipsiz köpeklerin neden olduğu kazada motosikletli kurye yaralandı.

        Özgürlük Mahallesi Plevne Caddesi'nde ilerleyen kurye Adnan Pehlivan idaresindeki motosiklet, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan motosikletli kurye, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bacak ve kollarında yaralar oluşan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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        #kocaeli
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