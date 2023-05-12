Kocaeli'de faaliyet gösteren kimya tesisinde bulunan madde ayrışım kazanının fazla ısınmasından kaynaklı bölgede tedbir alınarak gerçekleştirilen soğutma işlemi sona erdi.

Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren kimya tesisinde bulunan madde ayrışım kazanının fazla ısınması ve patlama riski bulundurması nedeniyle durum yetkililere bildirildi.

AA'nın haberine göre, ihbarla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek çalışmalarına başladı.

Ekipler kazandaki sıcaklığı düşürerek çalışmalarını sona erdirdi.