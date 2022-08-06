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Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

Hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşireye kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran kişi 2 kez gözaltına alındı. Serbest bırakılan kişi, yeniden gözaltına alınıp bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06.08.2022 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
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DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Olgun, yeniden gözaltına alınıp bu kez tutuklandı.

Olay, 29 Temmuz günü, Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olgun, yurt dışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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