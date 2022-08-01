Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı
Sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet olayı daha yaşandı. Kocaeli Gebze'de hemşire Önder Gürel, bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Gürel'in kafatası ile burnunda kırık oluşurken, gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Hemşirenin kafatası ve burnunu kırdı, serbest kaldı!
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DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Önder Gürel (29) hasta yakını Murat O.'nun saldırısına uğradı. Gürel'in kafatası ile burnunda kırık oluşurken, gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre olay, 29 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise ambulansla KOAH rahatsızlığı bulunan bir hasta getirildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Hastanın yakınları, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var. Diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Bu sırada hastanın oğlu Murat O., hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Diğer hasta yakınlarının müdahalesi ile Gürel, saldırgandan kurtuldu. Kafatası ile burnunda kırık oluşan Önder Gürel, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'BİLGİ VERİLDİ, AÇIKLAMA YAPILDI'
Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Önder Gürel, "Doktorumuz hastayı gördü ve tedavileri yapıldı. Daha sonra da hastanın yakınları geldi. Hasta hakkında bilgi verildi. Hasta takip altında kalırken başka bir kişi ile ilgilenmek için gittiğim sırada hasta yakınları, bağırmaya başladı. 'Hastamıza müdahale edin. Doktor yok mu, sağlıkçı yok mu?' diye bağırdılar. Daha sonra da elimdeki hastayı yarım bırakıp, yakınlarına bilgi vermek için yanlarına gittim. Hastanın dilinin şiştiğini söylediler. Bundan doktorumuzun da bilgisi vardı. Diliyle ilgili bir problem olmadığını ve gerekli tedavinin yapıldığını söylemişti. Israrla diline müdahale edilmediğini ve dilini indirmemiz gerektiğini söylediler. Ben de gerekli açıklamayı yaptım" dedi.
'1 HAFTA SONRA AMELİYAT OLACAĞIM'
Gerekli açıklamaya rağmen kendisine kafa atıldığını ifade eden Gürel, "Gittiğim sırada erkek hasta yakını arkamdan gelip, burnuma kafa attı. Saldırısına devam edip, boynumdan tuttu. Daha sonra diğer hasta yakınları müdahale edip, saldırganı uzaklaştırdı. Davacı oldum bir gece gözaltında tutuldu. Daha sonrasında da serbest bırakıldığını öğrendim. Burnumun üst kısmı ile ön kafatası bölgemde kırık oluştu. Bir gece de hastanede gözetim altında yattım. Bir hafta sonra ameliyat olacağım" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Hemşirenin kafatası ve burnunu kırdı, serbest kaldı! - Güncel haberler/son-dakika-hemsirenin-kafatasi-ve-burnunu-kirdi-serbest-kaldi-3481960
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