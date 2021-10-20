Hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan bir hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. AA'nın haberine göre; olayla ilgili 1 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.