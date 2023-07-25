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        Haberler Gündem Kocaeli'de gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 19:32
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        Parkta bir genç ölü bulunmuştu: 1 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yenikent Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda 22 Temmuz'da Kaptan K'nin (26) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu
        Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu

        Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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