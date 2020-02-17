DHA

Kaza gece saatlerinde Çayırova TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu yönünde ilerleyen Yaşar Göz idaresindeki 41 P 4460 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen minibüs içerisinde mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı. DHA'nın haberine göre; bir yakınlarının düğününden dönerken yaptıkları kazada yaralananlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Devrilen minibüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.