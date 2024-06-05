Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.