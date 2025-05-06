Kocaeli'de 73 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu çerçevede Başiskele, İzmit ve Körfez ilçelerinde 6 adreste yapılan aramada 48 bini dolu 73 bin makaron, 4 bin 292 paket sigara ile bir sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.