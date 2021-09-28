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Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Bizden Haberler Söyleşileri”nin konuğu olan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, pandemi ile birlikte yeniden şekillenen iş dünyası ve Koç Topluluğu’nda hayata geçirilen uygulamalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Söyleşinin başlangıcında Oya Ünlü Kızıl, "Son 5-10 yıldır ekonomik döngünün bazı sonuçları, dijital dönüşüm, teknolojik yenilikler, yeni kuşakların farklılaşan beklentileri nedeniyle zaten önemli bir değişim sürecinden geçmekteydik. Covid-19 ile beraber belki 5-10 seneye yayılacak bir değişim döngüsünü çok kısa bir sürede yaşamak zorunda kaldık. Buradaki değişimlerin belki de en önemlisi çalışma hayatlarımızda yer alan değişiklik oldu. Bu nedenle de İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanımız Özgür Burak Akkol’dan ikinci kez söyleşimize konuk olmasını rica ettik” değerlendirmesinde bulundu.

'320 BİN PCR VE ANTİJEN TEST YAPILDI'

Koç Holding Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Başkanı Özgür Burak Akkol da, pandemi sürecinde Koç Topluluğu’nun istihdam politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akkol, "Türkiye’de ve dünyada dev firmaların istihdamı durdurduğu bir dönemde, Koç Topluluğu tam tersi bir karar aldı. 2020 yılı boyunca istihdamı koruduk. Pandemi başladığında 97 bin olan istihdamımız bugün hastanelerimiz, vakıflarımız ve üniversitelerimizle birlikte 110 binin üzerine çıktı” dedi.

Söyleşide pandemi döneminde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Özgür Burak Akkol, "Pandeminin başlamasından bu yana 130 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı temizleyecek kadar dezenfektan kullandık. Bugüne kadar topluluğumuzda 320 bin PCR ve antijen testi yapılmış ve yapılmaya devam ediliyor. Çalışan deneyimi uygulamalarımız önemli bir diğer konu. Çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçları birbirinden çok farklı. Bunun için 30 farklı “persona” belirledik ve nabız anketleri düzenledik. “Ne ihtiyacın var? Seni rahatsız eden konu var mı? Senin için ne yapabiliriz? gibi sorular sorduk" bilgisini paylaştı.

'100 MİYON LİRALIK MADDİ DESTEK SAĞLANDI'



Söyleşide Topluluk genelinde yapılan diğer çalışmalara da değinen Özgür Burak Akkol, "Pandeminin başlangıcından bu yana Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı 20 bin çalışma arkadaşımıza 100 milyon liralık maddi destek sağladı. Yine pandeminin ilk haftalarında kimse hastaneye gitmek istemediği için 20’den fazla branşta online doktor hizmetini anında devreye aldık. Koç Topluluğu Spor Kulübümüz 1200’den fazla online etkinlik gerçekleştirdi. Bunlar 3.5 milyon kez izlendi. KoçAilem pandeminin ilk günlerinde ücretsiz teslimatla kampanyalar yaptı. Ayrıca 30 bin çalışma arkadaşımıza ücretsiz internet hizmeti verildi" diye konuştu.

Normalleşme sürecine yönelik açıklamalarda da bulunan Akkol, "Önlemlerimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Bazı ülkeler ve kurumlar önlemleri gevşetse de biz gevşetmedik. Şu anda tek doz aşılama oranımız yüzde 93, çift doz aşılanma oranımız yüzde 84. Çift doz aşılamada Türkiye ortalamasının yüzde 15 üzerindeyiz. Çalışma arkadaşlarımıza gittik, aşı konusundaki çekincelerini sorduk. İş yeri hekimlerimizle beraber tereddütlü çalışma arkadaşlarımızın tereddütlerini yüzde 90 oranında giderdik” dedi.

'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ UZAKTAN ÇALIŞMANIN VERİMİ ARTIRDIĞINI SÖYLÜYOR'

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma konusunda çok hızlı bir süreç yaşandığına da dikkat çeken Özgür Burak Akkol, "Biz pandemiden 4 yıl önce 3-4 organizasyonumuzda uzaktan çalışmanın pilot uygulamalarını gerçekleştirmiştik. Pandemiyle birlikte bu süreç çok hızlanmış oldu. Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 83’ü uzaktan çalışma ile verimliliğinin arttığını. Diğer yandan çalışma arkadaşlarımızın yüzde 80’i, yani her 10 çalışma arkadaşımızdan 8’i çalışma motivasyonunun arttığını söylüyor. Yöneticilerimizin de yüzde 81’i bu süreçten memnun. Dolayısıyla hem çalışma arkadaşlarımız hem yöneticilerde bir memnuniyet var, uzaktan çalışmayı istiyorlar. Ama bu anketleri cevaplayan aynı çalışma arkadaşlarımızın yüzde 71’i, yani 10 çalışma arkadaşımızın 7’si hem sosyalleşme, hem de yönetici - çalışan veya ekip lideriyle olan etkileşim için ofise de gitmek istiyor. Dolayısıyla iki farklı veri var. İşte biz bunun için modelimize hibrit çalışma diyoruz" dedi.

Çalışanların temel ihtiyaçlarını gidermek için aksiyonlar aldıklarından bahseden Akkol, "Topluluk standardı olarak evden çalışan arkadaşlarımızın günlük öğle yemeği ücretlerini ve aylık internet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bir rezervasyon sistemiyle farklı ofislerden çalışabileceği uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Sancaktepe’deki Ford Otosan’da çalışan bir arkadaşımız belirli kurallar dahilinde Bağlarbaşı’ndaki Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde çalışabilecek. Sütlüce’de oturan bir arkadaşımız da Yapı Kredi’de çalışsa bile Arçelik’in ofisinden istifade edebilecek" diye konuştu.

3 YENİ İK UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ

Akkol, KoçAilem ile online market projesini başlattıklarını bildirerek, "Gıda, temizlik, kişisel bakım, elektronik, bebek ürünleri gibi temel ihtiyaçlar için piyasa fiyatlarına göre yüzde 20-45 arasında bir indirimi doğrudan çalışma arkadaşlarımıza sunacak şekilde bir online market projesi geliştirdik. Yakın zamanda tüm Türkiye’deki çalışma arkadaşlarımıza KoçAilem üzerinden bu marketi açacağız. İkincisi, çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin fiziksel, sosyal ve mental sağlığını ele aldığımız yeni bir platformu devreye alıyoruz. Ücretsiz ve sınırsız online psikolog ve online diyetisyen hizmeti, online spor danışmanlığı, 20 farklı branşta 70’in üzerinde doktoru kapsayan online poliklinik hizmetini devreye alıyoruz. Üçüncü projemiz ise Koç Topluluğu Spor Kulübümüzün bulunduğu Bağlarbaşı Korumuzu yeniden şekillendirdik. Lokantamız yenilendi. Artık kimyasal kullanılmadan yağmur sularıyla dolacak olan ‘Nefes’ isimli bir göletimiz var" dedi.