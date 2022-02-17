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Koç Holding, 2021 yılını konsolide bazda toplam 346.7 milyar TL gelirle tamamladı. Holding 2021 yılında 17.3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Koç Holding'in son 5 yıldaki yatırımları 53 milyar TL’ye ulaştı.

2021 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2021 yılının ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda tüm dünyada belirsizliklerin hâkim olduğu bir yıl olduğuna vurgu yaptı. Aşılara rağmen pandeminin etkilerinin devam ettiğini kaydeden Çakıroğlu ''Böyle zorlu bir yılda Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, geniş tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde başarılı sonuçlar elde ettik. Ülkemize olan kuvvetli inancımızla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. 2021 yılında yaptığımız 17.3 milyar TL’lik kombine yatırımla, toplam yatırımlarımızın son 5 yılda 53 milyar TL’ye ulaştığını gururla ifade etmek isterim. Bu başarılı tabloda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize, tedarikçilerimize ve markalarımızı tercih eden müşterilerimize şükranlarımı sunuyorum. Koç Topluluğu olarak insanı odağımıza alarak, dünyayı ve toplumu gözeten yaklaşımımızla çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

2021 yılında stratejik plan sürecini farklı yönettiklerini ve özellikle şirketlerin büyük hamle yapabilecekleri fırsatların üzerinde durduklarını belirten Çakıroğlu “Yapı Kredi hisselerinin yüzde 18’ini UniCredit’ten 3.5 milyar TL bedelle satın almak üzere anlaştık. Güçlü sermaye yapısı, uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimiyle, Yapı Kredi’nin performansı müspet yönde ayrışıyor. Bu satın alma Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline olan inancımızın bir göstergesi” diye konuştu.

'ÖNEMLİ SATIN ALMALAR YAPTIK'

Topluluk şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki lider pozisyonlarını 2021 yılında pekiştirdiklerini belirten Levent Çakıroğlu, küresel büyüme vizyonları doğrultusunda stratejik yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Arçelik, Hitachi’nin Japonya dışındaki ev aletleri işinin yüzde 60’ını satın alma işlemini tamamladı. Yaklaşık 1 milyar dolar ciroya sahip yeni şirketimiz, Asya Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasında 12 iştiraki ve 3 üretim tesisini bünyesinde barındırıyor. Yakın zamanda imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla bu bölgenin stratejik öneminin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca Arçelik, Whirlpool’un Türkiye’deki şirketini satın alarak ihracat odaklı yerel üretim kapasitesini kuvvetlendirdi. Bir diğer iş alanımız olan yenilenebilir enerjide ise düşük karbon ekonomisine geçişimizi hızlandıracak stratejik bir adım attık. Entek, 60 MW kurulu gücü olan Süloğlu Santrali'ni satın aldı. Böylelikle portföyümüze ilk defa bir rüzgâr enerjisi santralini dâhil etmiş olduk. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjinin önemi daha da artacak. Biz de bu alandaki yatırımlarımıza Türkiye’de ve yurt dışında kararlılıkla devam edeceğiz.”

'ESG ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ'

“Koç Topluluğu olarak, çok geniş bir ekosistemi etkileme potansiyelimizin verdiği güçle, daha yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız” diyen Levent Çakıroğlu, Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) alanlarındaki çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini aktardı.

Çakıroğlu ''Varoluşsal bir kriz haline gelmesi bakımından küresel iş birliği gerektiren iklim krizi konusunda başlattığımız ‘Karbon Dönüşümü Programı’nı Topluluk genelinde yürüttüğümüz kültürel dönüşümün çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Topluluk şirketlerimizden Tüpraş da bu alanda önemli bir adım atarak, 2050 yılında karbon nötr olma yolunda, geleceğin enerjisinde de liderliği hedeflediği ‘Stratejik Dönüşüm Planı’nı açıkladı. Koç Holding olarak 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda, dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık. Şirketlerimizden Arçelik, Ford Otosan, Tüpraş ve Yapı Kredi de TCFD’nin destekçileri arasında bulunuyor. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Arçelik dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2021 yılında da Dayanıklı Ev Aletleri sektöründe yer alan 20 şirket arasından en yüksek skoru elde eden şirket oldu. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den girmeye hak kazanan 7 şirketin 3’ünün Koç Topluluğu çatısı altında yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Tüpraş, endekse ilk defa girmeye hak kazanırken, Ford Otosan, puanını artırarak, Yapı Kredi ise ortalamaların üzerinde bir performans sergileyerek endekste yer aldı” dedi.

'İNSANI DAİMA ODAĞINA ALAN ANLAYIŞA SAHİBİZ'

Koç Topluluğu’nun pandemiden önce 97 bin olan istihdamının bugün 110 binin üzerine çıktığını hatırlatan Levent Çakıroğlu, “Çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini güçlendirmek ve profesyonel gelişimlerini küresel ölçekteki programlarla desteklemek amacıyla öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam ettik” dedi.

Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır’ yaklaşımı ile bu alandaki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve ailelerinin hayatlarını ve deneyimlerini iyileştirmek en öncelikli hedefimiz. Bununla birlikte, Topluluğumuz için en uygun ve nitelikli insan gücünü istihdam etmek, çalışma arkadaşlarımıza gelişimleri için imkân sağlamak ve onları geleceğin liderlerine dönüştürmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Eşitlikçi uygulamaları merkeze alıyor, daha dinamik, esnek ve çevik iş ortamları yaratıyoruz. Bu başarıların sadece bizler için değil, toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınma için de önemli bir unsur olduğuna inanıyorum. Bu inançla, eşitlik, kapsayıcılık, gelişim ve çağdaşlık değerlerimizden hiç taviz vermeden, insanı daima odağına alan bir anlayışa sahibiz. Bu anlayış bizlere sadece ülkemizde değil küresel çapta da önemli başarılar getiriyor. Nitekim iş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından Forbes’un yayımladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde beş yıldır olduğu gibi bu yıl da yer almak ve 124 sıra yükselerek ilk 200 şirket arasına girmek bizleri gururlandırdı. `Türkiye’nin En İyi İş Yeri` ödülünü almaya hak kazanan 24 şirketin 20’sini Koç Topluluğu şirketleri oluşturuyor.”