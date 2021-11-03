Koç Üniversitesi mezunları tarafından, kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak 17 kurucu üye ve danışma kurulu tarafından kurulan melek yatırım ağı Q Angels, farklı sektörlerde tecrübe sahibi olan mezun yatırımcıları ile yenilikçi teknoloji girişimlerini bir araya getirerek, girişimlerin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde (KUMED) ilk tohumları atılan ve kurumsal şirketlerden oluşan bir danışma kuruluna sahip olan Q Angels, yatırımcılarına yatırım fırsatı sunarken bu sayede girişimciler ile şirketleri de bir araya getiriyor. Öte yandan, hem girişimcilerin danışma kurulu üyelerinin pazar bilgilerinden yararlanması, hem de kurumsal şirketlerin girişimcilerle işbirliği yapması ve girişimcilerin büyümesine yardımcı olmak hedefleniyor.
Q Angels Kurucu Başkanı Ayşe İnal, "İş hayatındaki deneyimlerimizi Koç çatısı altında toplayarak, girişimlerin büyümesine katkı sağlayacak, döngü tamamlayıcı bir mekanizma geliştirdik. Girişimcileri yatırımcılarla bir araya getirerek yatırım olanaklarına ulaşmalarını sağlayacak ve aynı zamanda da girişimcilerin şirketlere ulaşmalarını, şirketlere satış yapmalarını ve büyümelerini hızlandıracak bir ekosistem kurduk. Hedefimiz, tüm bilgi birikimimiz ve networkümüzü girişimcilere değer katacak şekilde kullanmak" dedi.
Sosyal bir amaca da sahip olduklarını anlatan İnal, "Yatırımcılar ileride çıkış (exit) yaptıkları zaman, derneğe sağlamış oldukları bağış sayesinde daha çok girişimci ve gencin okumasına, gelişmesine katkı sağlamış olacaklar. Ayrıca, Q Angels tarafından yatırım alan girişimler yurt dışına açılma fırsatı yakalayacak" bilgisini paylaştı.
Danışma kurulunda birçok şirketi barındıran Q Angels kurucu üyeleri arasında, Ayşe İnal, Kenan Yılmaz, Nesim Mizrahitokatlı, Ihsan Elgin, Albert Krespin, Egemen Döven, Yahya Ülker, Banu Vargı, Sinan Günal, Levent Ortaköylüoğlu, Kerem Sidar, Hediye Güral, Erkan Ceritoğlu, Emre Yılmaz, Aslıhan Sadıkoğlu Kornoşor, Münevver Eröz ve Murat Onsekizoğlu bulunuyor.
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