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        Haberler Ekonomi Borsa Koç Metalurji talep toplama tarihleri! Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Koç Metalurji talep toplamaya başladı! Koç Metalurji halka arz kaç lot verir?

        Koç Metalurji A.Ş. halka arz oluyor. 2,5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile Koç Metalurji halka arz kapsamında toplamda 125 milyon lot dağıtımında bulunacak. Taslak izahnamenin yayımlanmasının ardından, Koç Metalurji halka arz tarihleri, olası lot dağıtım sayıları, hisse fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm bilgiler netlik kazandı. İşte Koç Metalurji talep toplama tarihleri ve halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 00:52 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:47
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Koç Metalurji halka arzına onay verdi. Halka açıklık oranı yüzde 27,47 olarak açıklanan Koç Metalurji 'KOCMT' BİST koduyla halka arz olacak. Söz konusu halka arza katılımayı düşünen yatırımcılar, Koç Metalurji talep toplama tarihlerini gündemine aldı. Peki, "Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Koç Metalurji katılım endeksine uygun mu?" İşte Koç Metalurji halka arz tarihleri...

        • 2

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Koç Metalurji, 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.

        • 3

          KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Koç Metalurji hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

        • 4

          KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

          2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

          2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

          2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

          3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

          3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

          4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

          4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

          4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

        • 5

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Koç Metalurji halka arzı katılım endeksine uygun olarak yapılacak.

        • 6

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 35 Ham madde yatırımı.

          Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.

          Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.

          Yüzde 35 Ham made tedariki ve işletme sermayesi.

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