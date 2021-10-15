Koç'tan reform çağrısı!

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Koç Topluluğu’nun bayileri ve yetkili servisleri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği Anadolu Buluşmaları’nın 29’uncusu bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından ilk kez dijital ortamda düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden 11 bine yakın iş ortağını bir araya getiren etkinliğe Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları katıldı.

Konuşmasında küresel ekonomik ve politik gelişmeleri değerlendiren Ömer M. Koç, Covid-19 pandemisinin, insanlığın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en acı küresel felaket olduğunu vurguladı.

Pandeminin mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini kaydeden Koç, "Bu dönemde gelişmiş ekonomilerle diğerleri arasındaki farkın açıldığı görülüyor. Son 20 yıldır küresel yoksulluk ilk kez arttı. 120 milyondan fazla insan yoksullaştı. Kadınlar bu dönemde hem işyerlerinde, hem de evde erkeklere göre çok daha fazla yük üstlendiler. UNICEF’e göre, neredeyse yarım milyar öğrenci, temel bir hak olan eğitimden faydalanamadı. Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin yarattığı gerilim ve kutuplaşma daha da artıyor" dedi.

Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını da vurgulayan Koç, "Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalâde üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi, esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak, Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için, her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikârdır" görüşünü paylaştı.

'2015-2020'DE 11.3 MİLYAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ömer M. Koç, Koç Topluluğu'nun mevcut şartlar içinde uzun dönemli hedefleri göz ardı etmediklerini de aktararak, "Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2015-2020 döneminde 11.3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. Bu sene bu rakam daha da artacak. Kombine ciromuz, milli gelirin yüzde 6.4'ü mertebesinde. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Ayrıca özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'İŞİMİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Çakıroğlu, "İçinden geçilen tüm zorluklara rağmen, ülkemizin geleceğine güveniyor ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şartlar ne olursa olsun; faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Teknolojinin getirdiği imkânları kullanarak; tüketiciye daha etkin ulaşacak, onun ihtiyacına en iyi cevap veren, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunacağız" dedi.

Koç Topluluğu’nun pandemiden önce başladığı dönüşüm programları, pandeminin başında aldığı önlemler ve paydaşlarının gayretiyle belirsizlikle dolu bu süreçte iyi bir performans gösterdiğini söyleyen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Şirketlerimizin borçluluk seviyesini, döviz pozisyonlarını ve likiditelerini son derece disiplinli bir şekilde yönetiyoruz. Biliyoruz ki sorumluluğumuz sadece hissedarlarımıza karşı değil. Başta sizlerin dâhil olduğu çok büyük bir ekosistemin merkezindeyiz. İşte Koç'u Türk ekonomisinin asırlık kuruluşu yapan; sahip olduğu bu üstün sorumluluk bilincidir" dedi.

Pandemi dönemindeki faaliyetleri de değerlendiren Çakıroğlu, "Pandemi döneminde çalışan sayımız azalmadı, tam tersine arttı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan arkadaşlarımızın gelir kaybı yaşamamaları için aradaki farkı telafi ettik. Ne mutlu ki bu dayanışmanın karşılıklı olduğunu gördük" dedi.