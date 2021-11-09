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Koç Topluluğu'nun , dağıtım ve teslimat sektöründe faaliyet gösteren ve son noktaya dağıtım yapan yeni markası Sendeo'yu tanıtıldı.

Sendeo'nun ilk etapta Aygaz'ın bir kurum içi girişimcilik örneği olarak Aykargo ismiyle faaliyete başladığını ve Eylül ayı itibarıyla Sendeo ismiyle yolculuğuna devam ettiğini söyleyen şirketin Genel Müdürü Özgün Şahin, "Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği'nin (KARİD) verilerine göre salgın döneminde her gün 10 milyon adrese ulaşıldı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Sendeo olarak müşteri odaklı ve müşteri memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşım benimsiyoruz" dedi.

Son noktaya teslimat operasyonunda yenilikçi bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Şahin, "Şubeler yerine dağıtım merkezlerimiz olacak. Gönderilerin tümü dağıtım merkezlerimizden direkt olarak müşterilerimizin yönlendirdiği adreslere teslim edilecek. Bu sayede gönderileri, müşterilerimizin istediği gibi, mutlulukla ve güvenle teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

2022'de İSTİHDAMI 2 BİN 500'E ULAŞACAK

Operasyonel mükemmeliyeti sağlamak için istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Şahin, "Şu anda saha ve ofis olmak üzere 400 kişilik bir ekibiz. 2022'de toplam istihdamımızı 2 bin 500'e çıkartmayı hedefliyoruz. Saha operasyon ekipleri ve müşteri uygulamalarını proaktif olarak birbiriyle konuşturup teslimat sürecini müşterimiz tarafından şeffaflıkla izlenebilir hale getirmek için çalışıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde mevcut iş süreçlerimizin yüzde 50'sini otomasyon sistemlerle yönetmeyi hedefliyoruz" dedi.

'2025'E KADAR 60 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ'

Sendeo Genel Müdürü Şahin, operasyonel kaliteyi geliştirmek için yatırımlara başladıklarını da belirterek, "Eylül 2021 itibarıyla, 16 şehirde faaliyet gösteriyoruz. 2022 yılı itibariyle ise 81 ilin tamamında olmayı 2025 yılına kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın yüzde 40'ını teknoloji ve otomasyonumuzu geliştirmek için, yüzde 30'unu müşteri deneyimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerimizde, yüzde 30'unu ise tüm iş süreçlerimizin ve operasyonumuzun ülkeye yaygınlaştırılmasında kullanmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Sendeo'nun, 2022 yılının ikinci yarısından sonra Ford E-Transit'in araçlarını filosuna katarak teslimatlarını sıfır emisyonla sağlayıp dağıtım ve teslimat sektöründeki hizmetini geliştirmeye devam edeceği öğrenildi.