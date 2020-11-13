HABERTURK.COM

Koç Holding'in kurumsal dergisi 'Bizden Haberler'in yeni sayısı okuyucularıyla buluştu. Derginin son sayısında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakfı (VKV) Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'in görüşlerine yer verildi.

1995 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından devralınan Amerikan Hastanesi'nin 100'üncü yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan Rahmi Koç, hastanenin gelecek hedefleri ile ilgili konuştu.

Koç, Amerikan Hastanesi'nin 100'üncü yılı mesajında, "Vakfımız hastaneyi bugünlere getirebilmek için ciddi boyutta yatırım yaptı. 100'üncü yıl için gelecek mesajımız, rakiplerimiz gibi hem yurt içinde gelişmek ve genişlemek hem de yurt dışına adım

atmaktır. Dünya çapında sağlık hizmeti veren bir hastane grubu olabilmek için durmadan çalışarak saygınlığımızı ve güvenilirliğimizi korumak önceliğimizdir" dedi.

'KENDİM GİRMEM, İSTERSENİZ OĞLUMU VERİRİM'

Bizden Haberler dergisinde, Vehbi Koç Vakfı'nın Amerikan Hastanesi'ni satın alma sürecini de anlatan Koç, 1966 yılında hastanenin mütevelli heyetine girdiğini belirterek, "Amerikan Hastanesi Mütevelli Heyeti’nin çoğunluğu, İstanbul’daki Amerikan sermayeli şirketlerin müdürlerinden ve birkaç kalburüstü Türk işadamından oluşuyordu. Bir gün Vehbi Koç’a biraz baskı, biraz rica şeklinde mütevelli heyetine girmesi için istekte bulunmuşlar. Vehbi Bey de, “Kendim girmem ama isterseniz oğlumu veririm,” demiş. Bana geldiler, ben de memnuniyetle kabul ettim. 1966 yılında mütevelli üyesi olduğumdan beri, Amerikan Hastanesi’nin her türlü sorunuyla bire bir alakadar oldum" diye konuştu.

1980 sonrası hastanenin finansal sıkıntıya girdiğini belirten Rahmi Koç, babası Vehbi Koç'un hastaneyi satın almaya mesafeli yaklaştığından bahsederek, "1980 sonrası hastanelerin modernleşmesine eldeki gelir yetmiyordu. Nihayet ben VKV’den bir imkan buldum. Bunu duyan New York İcra Kurulu benden randevu alıp, acaba hastaneyi VKV alır mı diye bir teklifte bulundu. Kuvvetli olalım diye üç kız kardeşimle beraber Vehbi Bey’e gittik. Vehbi Koç, 'Git oğlum git, biz buzdolabı, araba üretiyoruz. Hastaneden ne anlarız, nasıl idare ederiz, başımıza bir de bu yükü almayalım' dedi. Ama yaşlar ilerliyordu. Tahminim, Vehbi Koç doktorlarıyla (Dr. Winkler ve Dr. Faruk Turnaoğlu) görüştü, onların da hastanenin kapanmaması konusunda rica ve isteklerini gördü. Hastanenin insan sağlığıyla ilgisi olduğunu ve kâr etmeyeceğini bile bile, 'Ben karışmam, hastane sizin mesuliyetinizde, yalnız bana iyi baksınlar' diyerek kabul etti" bilgisini paylaştı.

'SALGINDA SÜRECİNDE HEMŞİRELER SAYESİNDE GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ'

Hemşirelik mesleğine önemli katkıları olan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakfı (VKV) Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de, Dünya Sağlık Örgütü’nün kararıyla 2020'nin "Hemşire ve Ebe Yılı” ilan edilmesi kapsamında dergiye açıklamalarda bulundu.

İyileşme sürecinin sorumluluğunu üzerine alan, bakımını üstlendiği hastanın hem fiziksel hem ruhsal sağlığını geliştirmek için destek olan birçok hemşirenin varlığına şahit olduğunu anlatan Arsel, pandemi süresince, sağlık çalışanlarının emekleri ile umut ışığı olduğunu söyledi.

Arsel, "Hemşirelerimizin mücadelesi sayesinde, salgın sürecinin karamsar günlerinde geleceğe sağlık ve güvenle bakabiliyoruz. Donanımlı, çok yönlü ve çağının beklentilerini karşılayan kıymetli hemşirelerimizle gönül birliğimizin, ülkemizin ve dünyanın zor günlerinde bir umut ışığı olmasını büyük bir memnuniyetle gözlemliyorum. Hemşirelerimize bir kez daha minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Derginin son sayısında, Koç Topluluğu şirketlerinin ihracat performanslarına, İpek Kıraç'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından desteklenen sokak hayvanlarına yönelik sosyal projesi SemptPati'ye, Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin projelerine, Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden ekonomist Prof. Kenneth Rogoff'un deglobalizasyon sürecine ilişkin görüşlerine, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici'nin otomotiv sektörüne dair değerlendirmelerine yer verildi.