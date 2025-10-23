Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding, altın madenini CVK Maden'e devretti - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding, Balıkesir’deki altın madenini CVK Maden'e devretti

        Koç Holding iştiraki Demir Export, Balıkesir'de bulunan Sarıalan Altın İşletmesi Projesi'ni 18,5 milyon Euro karşılığında CVK Maden'e devretti. CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'den konuya ilişkin KAP açıklaması yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:13
        Koç Holding, altın madenini CVK Maden'e devretti
        Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, iştiraki Demir Export’u devretti.

        Şirketin Balıkesir'de bulunan Sarıalan Altın Madeni Projesi'nin lisansı, yaklaşık 18,5 milyon Euro bedelle CVK Maden'e satıldı.

        CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'den konuya ilişkin KAP açıklaması yapıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasının genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda;

        Şirketimiz ile Demir Export A.Ş. arasında Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları dahilinde mücavirimizde bulunan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının 18.500.000 USD bedelle Demir Export A.Ş.'den satın alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

        Yapılan anlaşma kapsamında, sözleşme tarihinde 3.500.000 USD, 2026 yılında 3.000.000 USD, 2027 ve 2028 yıllarında iki eşit taksit olmak üzere 6.000.000 USD tutarlarında ödemeler yapılacaktır. Ayrıca bu ödemelere ilave olarak ilgili ruhsat sahasında üretim faaliyetlerine başlanmasına bağlı olarak gerçekleştirilecek üretimden Demir Export A.Ş.'ne %3 oranında NSR Payı ödenecektir.

        Söz konusu ruhsat sahasında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu ("UMREK") yetkililerince hazırlanan 21.10.2025 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"nda:

        • Toplam ölçülmüş altın rezerv miktarı 69.626,86 ons,
        • Toplam belirlenmiş altın rezerv miktarı 35.430,19 ons,
        • Toplam ölçülmüş gümüş rezerv miktarı 467.838,07 ons, olarak hesaplanmıştır.

        İşbu raporda belirtilen maden cevherlerinin altın eşleniği ise:

        • Toplam ölçülmüş rezerv miktarı 75.435,30 ons,
        • Toplam belirlenmiş rezerv miktarı 35.430,12 ons, olarak hesaplanmıştır.

        Ruhsat devir işlemleri için yönetim kurulu kararı doğrultusunda resmi işlemlere başlanmış olup, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde ruhsat devir süreci tamamlandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

        Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

