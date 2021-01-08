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Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? Kobra Murat'ın şarkıları ve hayatı

Romanların Prensi adıyla anılan şarkıcı Kobra Murat sosyal medyanın gündeminde. Katıldığı televizyon programlarıyla sık sık adından söz ettiren Kobra Murat'ın hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Peki, Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? Kobra Murat'ın şarkıları ve hayatı

08.01.2021 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? Kobra Murat'ın şarkıları ve hayatı

Sosyal medya kullanıcıları Kobra Murat'ın hayatını ve şarkılarını araştırıyor. Renkli şahne şovları ve danslarıyla dikkat çeken Kobra Murat roman müziğinin en tanınmış isimlerinden biri. Bugün, bir moda yarışmasında konuk jüri olarak yer alan Kobra Murat merak ediliyor. Peki, Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? Kobra Murat'ın şarkıları ve hayatı

KOBRA MURAT KİM, GERÇEK ADI NE?

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra evli ve 3 çocuk babası. Katıldığı televizyon programlarındaki şovlarıyla gündemden düşmeyen Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü var.

Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer alıyor.

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