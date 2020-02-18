18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Başkanlığı'na AK Partili milletvekilleri tarafından dün sunulan ve KOBİ'lere yönelik 150-175 milyar TL kredi kefaleti sağlaması beklenen kanun teklifinin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor.
TBMM'nin internet sitesinde yer alan teklif metnine ve yetkililerin verdiği bilgiye göre, teklifle kredi garanti kuruluşlarına sağlanan Hazine kefaleti 25 milyar TL'den 35 milyar TL'ye çıkarılıyor. Bu artış 150-175 milyar TL kredi kefaleti anlamına geliyor.
TBMM yetkilileri, teklifin komisyonda görüşmelerine bu hafta başlamasının beklendiğini kaydetti. AKP Grup başkanvekili Mehmet Muş da dün yaptığı açıklamada KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılmasının KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla yapıldığını piyasaya ekstra 175 milyar TL finansal destek anlamına geldiğini belirtti.
YÜZDE 5 HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK
Reuters'a bilgi veren bir başka yetkili de benzer şekilde 150-175 milyar TL kaynak sağlanacağını belirtti. Aynı yetkili, hükümetin bu yıl yüzde 5 büyüme tahminin aşılmasına da katkı sağlayacak böyle bir düzenlemenin gündeme getirildiğini kaydederek, "KOBİ'lerin yeni kredi imkanıyla yatırıma yönelmeleri bu düzenleme kapsamında mümkün olacak" dedi.
Ekonomiye yönelik bir çok düzenlemenin de yer aldığı teklif yürütme ve yürürlük dahil 38 maddeden oluşuyor. Muş'un verdiği bilgilere göre, yasa teklifi ile esnaf ve ahilik fonunun hayata geçişinin bir yıl ertelenmesi, sadece yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin kullanıldığı bir tarife düzenlemesini ve yenilenebilir enerji ihalelerinin TL cinsinden yapılması gibi düzenlemeler getiriliyor. Teklifle ayrıca 2020 yılı için işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanması, esnafın için oluşturulan Ahilik Fonu'nun ertelenmesi, internetten silah satışı yapanlara cezaların artırılması, vakıf mallarında kiracıların ödemediği kiraların alınmasına dönük düzenlemeler de yer alıyor.
İŞ BANKASI BEKLENİYOR
Piyasaların TBMM gündemine takip ettiği düzenlemeler arasında bugün görüşülmesi başlayacak bankacılık ve sermaye piyasası kanunlarında değişiklikleri içeren teklif yer alıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kısa sürede sürecin tamamlanacağına yönelik açıklamaları ardından İş Bankası'nın hisse devri öngören bir düzenlemenin TBMM'ye gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor. Muş İş Bankası hisselerine ilişkin bir soruya ilişkin ise dün "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız" demişti.
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