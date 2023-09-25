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        Haberler Spor Futbol İspanya Kluivert'ın oğlu Shane Barcelona ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Kluivert'ın oğlu Shane Barcelona ile sözleşme imzaladı

        İspanyol devi Barcelona, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert'la profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:02
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        Kluivert'ın oğlu Barcelona'da!
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        İspanya LaLiga ekibi Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, "Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı." ifadesi kullanıldı.

        Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona'nın genç takımında yer alıyordu.

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