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        Haberler Dünya KKTC'nin Güney Kıbrıs'la müzakere için sunduğu şartlar: BM açılıma gitmiyor

        KKTC'nin Güney Kıbrıs'la müzakere için sunduğu şartlar: BM açılıma gitmiyor

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, egemen eşitliğinin kabulü ve Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların kaldırılması şartıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle müzakere masasına oturmak istiyor. Ancak BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, adaya yaptığı ziyarette Tatar'a bu şartlarda açılım olmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:02 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:08
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        BM, KKTC'nin şartlarını kabul etmedi
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Rumlarla resmi müzakereler için sunduğu şartlar konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) açılıma gitmeyeceği, BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iletildi.

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

        Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabulü ve Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların kaldırılması şartıyla müzakere sürecine başlayabileceğimizi önceki görüşmelerimizde BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar'a aktarmıştık. Sayın Temsilci Cuellar, egemen eşitliğimizin kabulü ve ambargoların kaldırılması konusunda bir açılım olmayacağını bize iletti." ifadelerini kullandı.

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        Tatar, açılım olmaması halinde diyaloğu fazla ileriye götürmeyecekleri yönündeki görüşlerini Cuellar'a bugünkü görüşmede aktardığını belirterek şunları kaydetti:

        "Geçmişte yaşanan Annan Planı, Crans Montana, Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilişi gibi süreçlere bakıldığında Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşmanın olabilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esas itibarıyla biz egemenliğimizi kurucu anlaşmalarından kazanmış bir halkız. Çünkü orada bunlar açık ve net ifade edilmektedir. Ama maalesef ondan sonra yaşadığımız sorun Güney Kıbrıs'ın tüm Kıbrıs’ın hükümetiymiş gibi kabul ve muamele görmesi."

        KKTC'den Rum basınının iddiasına yalanlama
        KKTC'den Rum basınının iddiasına yalanlama

        Kıbrıs'taki iki taraf ile 3. tur görüşmelerini yapan BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar görüşmeden sonra basına açıklama yapmadan KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden ayrıldı.

        Bugün sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Cuellar'ın yarın Kıbrıs'tan ayrılacağı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #KKTC
        #GKRY
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