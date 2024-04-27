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        Haberler Dünya KKTC'den "BM'den yeni çözüm önerisi" iddiasına yalanlama

        KKTC'den "BM'den yeni çözüm önerisi" iddiasına yalanlama

        Rum basınında, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ulusal Konseyi toplantısına atıfla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'ta yeni bir çözüm önerisi sunduğu, Türk tarafının bu öneriyi kabul etmediği, Türk tarafının 2 devletli çözümden vazgeçtiği ve talep ettiği şartlarda değişiklikler meydana geldiği" iddia edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise Guterres tarafından kendilerine iletilen herhangi bir resmi toplantı önerisinin bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:14
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        KKTC'den Rum basınının iddiasına yalanlama
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum basınının "Birleşmiş Milletlerden (BM) yeni çözüm önerisi" iddialarını yalanlayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kendilerine iletilen herhangi bir resmi toplantı önerisinin bulunmadığını bildirdi.

        KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rum basınında yer alan "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ulusal Konseyi toplantısına atıfla BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'ta yeni bir çözüm önerisi sunduğu, Türk tarafının bu öneriyi kabul etmediği, Türk tarafının 2 devletli çözümden vazgeçtiği ve talep ettiği şartlarda değişiklikler meydana geldiği" yönündeki haberler hatırlatıldı.

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        Açıklamada, "Kıbrıs Rum basınında, dün toplanan Rum Ulusal Konsey toplantısına atıfla çeşitli gerçek olmayan manipülatif haberler yayınlanmıştır. Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs meselesinde uluslararası toplum nezdinde 'çözüm isteyen taraf' olarak görünmek amacıyla nafile girişimleri çerçevesinde basına yalan ve yanlış haber düzenlettiği aşikardır" dendi.

        Açıklamada, Kıbrıs'ta BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından yürütülen süreç dışında herhangi bir çalışma yürütülmediği aktarılarak, Rum basınında yayınlanan, "Türk tarafının iki devletli bir çözümden değil sadece 'egemen eşitlikten' söz ettiği" şeklindeki söylemlerin tamamen Rum liderliğinin hayal ürününün eseri olduğu vurgulandı.

        Resmi müzakereler için Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesinin şart olduğu belirtilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin tarafımıza ilettiği herhangi resmi bir toplantı önerisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının BM tarafından önerilen gayriresmi üçlü ve/veya beşli konferans önerisini reddettiği, Rum tarafının ise bu öneriyi kabul ettiği şeklindeki haberler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #KKTC
        #Güney Kıbrıs Rum yönetimi
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