1994'te inşasına başlanıp, 1996'da tamamlanan Alpargün Apartmanı'nın dönemin yasalarına ve deprem yönetmenliğine tamamen uygun yapıldığını belirten Alpargün, "Denetimin ardından gereken tüm ruhsatlar ve son olarak iskan alındı. Hiç eksik malzeme kullanmadım. Adana'da o dönem 3 büyük deprem oldu. Bu depremlerde binamız hasar almadı. Aradan 26 yıl geçti. 6 Şubat'ta büyük, şiddetli bir deprem yaşandı. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak bu şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların 'beton kanseri'ne neden olmasıdır. Ayrıca su demirlere de zarar vermiştir" dedi.