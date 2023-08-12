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        Haberler Gündem 3. Sayfa KKTC'de dehşet | Eğlence mekanında dövülerek öldürüldü! - Son dakika haberler

        Eğlence mekanında dövülerek öldürüldü!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, gittiği eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü. Mavideniz'i darp ederek öldüren güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ve iş yeri sahibi Doğu Ömer Alçiner'e mahkeme soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk kararı verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 08:00
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        Eğlence mekanında dövülerek öldürüldü!
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        Babasının tedavisi için İngiltere’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, önceki gün sabah erken saatlerde İskele’de gittiği bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü.

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE TARTIŞTI İDDİASI

        İHA'da yer alan habere göre Mavideniz’in arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında alkolün dozunu kaçırarak taşkınlık yaptığı ve mekandan dışarı çıkması istendiğinde ise güvenlik görevlileri ile tartıştığı aktarıldı.

        TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİLER

        Güvenlik görevlilerinin yerel saatle 03.30’da Mavideniz’i yaka paça mekandan çıkardığı ve mekanın dışında tekme ve yumruklarla darp ettiği ifade edildi.

        BAŞINA TEKME VE YUMRUK ATTILAR

        Hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz 29 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz 29 yaşındaydı.

        Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, güvenlik görevlilerinden Mehmet Yazıcı’nın, başına attığı yumruk sonucu Mavideniz’in yere düştüğü, mekanın işletmecisi Doğu Ömer Alçıner ise yere düşen Mavideniz’in başına tekmeyle vurduğu görüldü.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Mavideniz, hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

        YAKINLARI HASTANEYİ BASTI

        Mavideniz’in ölüm haberini alan yakınları, balyozla kaldırıldığı hastaneye basarak, hastanenin camlarını kırıp eşyalara zarar verdi. Polis, hem olay yerinde hem de hastanede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

        İŞLETMECİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

        Mavideniz’in ölümünün ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, önce güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görgü tanıklarını tek tek tespit edip ifadelerine başvurdu. Polis, yaptığı soruşturma sonucu güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ile işletmeci Doğu Alçıner’i gözaltına aldı.

        3 GÜN TUTUKLULUK KARARI

        Mavideniz’i darp ederek öldüren güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ve iş yeri sahibi Ömer Alçiner’e mahkeme soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk kararı verdi.

        #KKTC
        #Son dakika haberler
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