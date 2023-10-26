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Kur korumalı mevduatta (KKM) Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası düşüş 9. haftasına girdi.

BDDK 20 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 70 milyar 175 milyon lira oldu.

20 Ekim haftasında KKM hesaplarında 85 milyar 512 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında bugüne kadarki en yüksek haftalık düşüş kaydedilmiş oldu.

Hafta Toplam (milyon TL) Değişim (milyon TL) 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296 18.08.2023 3.407.949 50.240 11.08.2023 3.357.708 75.337 4.08.2023 3.282.371 149.903 28.07.2023 3.132.468 58.563 21.07.2023 3.073.905 111.630 14.07.2023 2.962.275 115.600 7.07.2023 2.846.675 107.281 27.06.2023 2.739.394 19.786 23.06.2023 2.719.608 91.295 16.06.2023 2.628.313 52.310 9.06.2023 2.576.003 42.396 2.06.2023 2.533.607 34.880 26.05.2023 2.498.727 100.558 18.05.2023 2.398.169 51.413 12.05.2023 2.346.756 143.631 5.05.2023 2.203.125 85.534 28.04.2023 2.117.591 137.798 20.04.2023 1.979.793 89.209 14.04.2023 1.890.584 113.754 7.04.2023 1.776.830 75.767 31.03.2023 1.701.063 28.230 24.03.2023 1.672.833 33.071 17.03.2023 1.639.762 36.344 10.03.2023 1.603.418 26.227 3.03.2023 1.577.191 25.366 24.02.2023 1.551.825 51.973 17.02.2023 1.499.852 16.433 10.02.2023 1.483.419 27.683 3.02.2023 1.455.736 48.892 27.01.2023 1.406.844 21.199 20.01.2023 1.385.646 12.231 13.01.2023 1.373.415 3.406 6.01.2023 1.370.009 -45.293

Son veriyle beraber son 9 haftada KKM'deki toplam düşüş 337 milyar 774 milyon liraya ulaştı.

MEHMET ŞİMŞEK: ÇIKMAK İSTİYORUZ

Ekonomi yönetimi göreve başladığından bu yana KKM'den kademeli olarak çıkmayı planladıklarını belirtti. Son olarak geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde yaptığı açıklamada Kur Korumalı Mevduat'tan çıkmak istediklerini belirtti.

CEVDET YILMAZ: ÇIKIŞ SÜRECİ DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışın devam ettiğini belirterek, "Finans piyasalarımızda istikrarsızlığa yol açmadan, rezerv birikimimizle, finansal piyasalardaki olumlu yönde gelişmelerle birlikte belli bir seyir içinde KKM'den çıkış süreci önümüzdeki dönem de devam edecektir" dedi

İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

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TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.