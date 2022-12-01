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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan oluyor. Başta Amerikan Merkez Bankası Fed'in aldığı kararlar olmak üzere global gelişmeleri değerlendiren Erkan, bunun Türkiye ekonomisine yansımalarını ele alıyor. Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz ve ekonomi yönetiminin uyguladığı kur politikasının hane halkı davranışları ve reel sektörün krediye ulaşım ve üretim maliyetleri açısından değerlendirmelerde bulunan Erkan mevcut politikaların yarattığı borsa ilgisinin devam edip etmeyeceği konusundaki fikirlerini aktarıyor.

İHRACAT HIZ KESER Mİ?

Avrupa ekonomilerinde beklenen duraklama ve Euro/dolar paritesindeki gerilemenin Türkiye'nin ihracatını nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini aktaran Erkan, ayrıca içeride uygulanan politikaların reel sektör ve dolayısıyla ihracatçıların maliyetlerini, üretimini ve satışlarını nasıl etkileyeceğine dair fikirlerini dile getirirken bunun ihracat kanallı döviz girişine yansımalarını yorumluyor.

HİSSE FİYATLARI VE KARLAR PARALEL ARTACAK MI?

Erkan, Merkez Bankası'nın faiz politikasının yanı sıra alınan makro ihtiyati tedbirlerin şirketlerin krediye ulaşımını nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulunurken diğer etkenlerle birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin üretim, satış ve karlarının önümüzdeki dönem nasıl etkilenebileceği konusundaki tahminlerini belirtiyor. Erkan, bu durumun hisse fiyatları ile şirketlerin ciro ve kar rakamları ile paralel olup olmayacağı konusundaki soruları yanıtlıyor.