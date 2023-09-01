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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş - Para Haberleri

        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş

        Kur korumalı mevduat hesaplarında 8 ay sonra ilk kez haftalık düşüş yaşandı. 25 Ağustos haftasında KKM hesaplarının toplamı 39 milyar 296 milyon lira azalarak 3 trilyon 368 milyar 652 milyon liraya geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:45
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        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
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        Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini gösterdi.

        BDDK 25 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 368 milyar 652 milyon lira oldu.

        25 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 39 milyar 296 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece 6 Ocak haftasından bu yana KKM'deki ilk düşüş kaydedilmiş oldu.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        25.08.2023 3.368.652 -39.296
        18.08.2023 3.407.948 50.240
        11.08.2023 3.357.708 75.337
        4.08.2023 3.282.371 149.903
        28.07.2023 3.132.468 58.563
        21.07.2023 3.073.905 111.630
        14.07.2023 2.962.275 115.600
        7.07.2023 2.846.675 107.281
        27.06.2023 2.739.394 19.786
        23.06.2023 2.719.608 91.296
        16.06.2023 2.628.312 52.309
        9.06.2023 2.576.003 42.396
        2.06.2023 2.533.607 34.880
        26.05.2023 2.498.727 100.558
        18.05.2023 2.398.169 51.414
        12.05.2023 2.346.755 143.631
        5.05.2023 2.203.124 85.534
        28.04.2023 2.117.590 137.798
        20.04.2023 1.979.792 89.208
        14.04.2023 1.890.584 113.754
        7.04.2023 1.776.830 75.767
        31.03.2023 1.701.063 28.230
        24.03.2023 1.672.833 33.072
        17.03.2023 1.639.761 36.344
        10.03.2023 1.603.417 26.227
        3.03.2023 1.577.190 25.365
        24.02.2023 1.551.825 51.973
        17.02.2023 1.499.852 16.434
        10.02.2023 1.483.418 27.682
        3.02.2023 1.455.736 48.892
        27.01.2023 1.406.844 21.199
        20.01.2023 1.385.645 12.231
        13.01.2023 1.373.414 3.405
        6.01.2023 1.370.009 -45.293
        30.12.2022 1.415.302

        20 AĞUSTOS'TA AZALTACAK ADIMLAR ATILDI

        Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

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