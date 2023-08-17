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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 75 milyar liralık artış - Para Haberleri

        KKM'de 75 milyar liralık artış

        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam para 11 Ağustos haftasında 75 milyar 337 milyon lira artarak 3 trilyon 357 milyar 708 milyon lira oldu. 4 Ağustos haftasındaki 150 milyar liralık artışın ardından KKM'deki büyüme hızında böylece yavaşlama kaydedilmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 15:15
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        KKM'de 75 milyar liralık artış
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        BDDK 11 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 357 milyar 708 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

        11 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 75 milyar 337 milyon liralık artış yaşandı. KKM'deki artış devam etse de bir önceki 149.9 milyar liralık artışın ardından büyüme hızında yavaşlama kaydedilmiş oldu.

        Tarih KKM (milyon TL) Haftalık artış (%) Haftalık artış (milyon TL)
        11.08.2023 3.357.708,43 2,3 75.337,39
        4.08.2023 3.282.371,04 4,8 149.903,06
        28.07.2023 3.132.468,01 1,9 58.563,00
        21.07.2023 3.073.905,01 3,8 111.629,93
        14.07.2023 2.962.275,08 4,1 115.599,85
        7.07.2023 2.846.675,23 3,9 107.281,14
        27.06.2023 2.739.394,09 0,7 19.785,61
        23.06.2023 2.719.608,48 3,5 91.295,49
        16.06.2023 2.628.312,99 2 52.309,73
        9.06.2023 2.576.003,26 1,7 42.396,24
        2.06.2023 2.533.607,02 1,4 34.879,90
        26.05.2023 2.498.727,12 4,2 100.558,12
        18.05.2023 2.398.169,00 2,2 51.413,19
        12.05.2023 2.346.755,81 6,5 143.630,96
        5.05.2023 2.203.124,85 4 85.534,24
        28.04.2023 2.117.590,61 7 137.797,73
        20.04.2023 1.979.792,88 4,7 89.208,51
        14.04.2023 1.890.584,37 6,4 113.753,90
        7.04.2023 1.776.830,47 4,5 75.767,28
        31.03.2023 1.701.063,19 1,7 28.229,98
        24.03.2023 1.672.833,21 2 33.071,32
        17.03.2023 1.639.761,89 2,3 36.343,89
        10.03.2023 1.603.418,00 1,7 26.227,24
        3.03.2023 1.577.190,76 1,6 25.365,53
        24.02.2023 1.551.825,23 3,5 51.973,03
        17.02.2023 1.499.852,20 1,1 16.433,22
        10.02.2023 1.483.418,98 1,9 27.682,69
        3.02.2023 1.455.736,29 3,5 48.892,08
        27.01.2023 1.406.844,21 1,5 21.198,68
        20.01.2023 1.385.645,53 0,9 12.230,77
        13.01.2023 1.373.414,76 0,2 3.405,67
        6.01.2023 1.370.009,09 -3,2 -45.293,48

        KKM VE DÖVİZ MEVDUATLARININ TOPLAM PAYI YÜZDE 68.4

        BDDK verilerine göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat (bankalararası hariç) 11 Ağustos haftasında 12 trilyon 849 milyar 200 milyon liraya yükseldi. Buna göre toplam mevduatta KKM'nin payı yüzde 25.5 oldu.

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        Söz konusu tarih itibarıyla yabancı para cinsi mevduatlar ise 5 trilyon 384 milyar 960 milyon lira oldu. KKM ve döviz cinsi mevduatların toplam mevduat içerisindeki payı böylece yüzde 68.04 olarak kayıtlara geçti.

        TL MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 27.77'YE DÜŞTÜ

        KKM'de 4 Ağustos haftasındaki rekor yükseliş TL mevduat faizlerindeki gerilemenin ardından gelmişti. TCMB verilerine göre bankaların 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduata verdiği faiz 28 Temmuz haftasında yüzde 29.32'ye geriledi ve yaklaşık 3 ay sonra ilk kez ortalama faiz yüzde 30'un altına düştü. TL mevduat faizlerindeki düşüş 4 Ağustos haftasında da devam etti. Ortalama faiz yüzde 27.77'ye geriledi.

        TEMMUZDA MALİYETİ 34.5 MİLYAR TL OLDU

        KKM'nin bütçeye maliyeti temmuz ayında 34.5 milyar TL ile 2023'ün en yüksek aylık seviyesine yükseldi.

        KKM’nin bütçe yükü mayıs ayında 1.6 milyar TL, Haziran’da ise 20.6 milyar TL olarak açıklanmıştı.

        Son verilerle beraber bütçede KKM gideri yılın ilk yedi ayında 59.5 milyar TL’ye ulaştı.

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