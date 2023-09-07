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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş - Para Haberleri

        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş

        1 Eylül haftasında KKM hesaplarında biriken miktar 20 milyar 327 milyon lira azalarak 3 trilyon 348 milyar 325 milyon liraya geriledi. Böylece 2023'te ilk kez KKM hesaplarında 2 hafta üst üste düşüş yaşandı. Söz konusu iki haftadaki toplam düşüş 59 milyar 623 milyon lirayı buldu

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 07.09.2023 - 14:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:33
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        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
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        Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini göstermeye devam ediyor.

        BDDK 1 Eylül haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 348 milyar 325 milyon lira oldu.

        1 Eylül haftasında KKM hesaplarında 20 milyar 327 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece 2023 yılında ilk kez KKM hesaplarında biriken toplam parada 2 hafta üst üste düşüş yaşanmış oldu. Bir önceki hafta da 8 ayın ardından KKM'deki ilk düşüş kaydedilmişti.

        Söz konusu iki haftada KKM hesaplarında toplam 59 milyar 623 milyon liralık düşüş yaşandı.

        Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.296
        18.08.2023 3.407.948 50.240
        11.08.2023 3.357.708 75.337
        4.08.2023 3.282.371 149.903
        28.07.2023 3.132.468 58.563
        21.07.2023 3.073.905 111.630
        14.07.2023 2.962.275 115.600
        7.07.2023 2.846.675 107.281
        27.06.2023 2.739.394 19.786
        23.06.2023 2.719.608 91.296
        16.06.2023 2.628.312 52.309
        9.06.2023 2.576.003 42.396
        2.06.2023 2.533.607 34.880
        26.05.2023 2.498.727 100.558
        18.05.2023 2.398.169 51.414
        12.05.2023 2.346.755 143.631
        5.05.2023 2.203.124 85.534
        28.04.2023 2.117.590 137.798
        20.04.2023 1.979.792 89.208
        14.04.2023 1.890.584 113.754
        7.04.2023 1.776.830 75.767
        31.03.2023 1.701.063 28.230
        24.03.2023 1.672.833 33.072
        17.03.2023 1.639.761 36.344
        10.03.2023 1.603.417 26.227
        3.03.2023 1.577.190 25.365
        24.02.2023 1.551.825 51.973
        17.02.2023 1.499.852 16.434
        10.02.2023 1.483.418 27.682
        3.02.2023 1.455.736 48.892
        27.01.2023 1.406.844 21.199
        20.01.2023 1.385.645 12.231
        13.01.2023 1.373.414 3.405
        6.01.2023 1.370.009 -45.293

        20 AĞUSTOS'TA AZALTACAK ADIMLAR ATILDI

        Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

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        #KKM
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