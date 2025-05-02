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        Haberler Ekonomi Para KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor - Para Haberleri

        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:34
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        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Nisan haftasında 153 milyar 85 milyon lira artarak 18 trilyon 41 milyar 755 milyon liradan, 18 trilyon 194 milyar 840 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 856 milyon lira azalarak 21 trilyon 548 milyar 805 milyon liraya düştü.

        Tüketici kredileri 2 trilyon 229 milyar liraya çıktı

        Tüketici kredilerinin tutarı, 25 Nisan itibarıyla 25 milyar 83 milyon lira artarak 2 trilyon 229 milyar 244 milyon liraya yükseldi.

        Söz konusu tutarın 559 milyar 322 milyon lirası konut, 64 milyar 40 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 605 milyar 881 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 3 milyar 867 milyon lira artarak 2 trilyon 567 milyar 446 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 16 milyar 265 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 692 milyar 999 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 323 milyar 266 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Yasal öz kaynaklar arttı

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 13 milyon lira artışla 380 milyar 567 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 273 milyar 657 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 33 milyar 759 milyon lira artarak 3 trilyon 838 milyar 752 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,18'i oldu.

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