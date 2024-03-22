Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kızlar ve Oğlanlar' ENKA Oditoryumu’nda

        'Kızlar ve Oğlanlar' ENKA Oditoryumu’nda

        ENKA Sanat, iddialı yapımları tiyatro severlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. 27 Mart Çarşamba akşamı başarılı sinema yönetmeni Emin Alper'in yönettiği ilk tiyatro oyunu olan "Öteki", 28 Mart'ta ise Özlem Zeynep Dinsel'e Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinde başarı getiren "Kızlar ve Oğlanlar", ENKA Oditoryumu'nda izleyicilerle buluşuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kızlar ve Oğlanlar' ENKA Oditoryumu'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başarılı sinema yönetmeni Emin Alper’in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu “Öteki”, 27 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşuyor.

        Oyun, izleyicilere, “Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu yüzden sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; hâliyle içten içe yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsınız?” sorusunu yöneltiyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı; Deniz Göktürk Kobanbay’ın sahne, Ahmet Sesigürgil’in ışık, Okan Kaya’nın ses tasarımını gerçekleştirdiği “Öteki”, yaratılan özgün uyarlama ve sahne deneyimiyle izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.

        28 Mart akşamı saat 20.30’da ise yönetmenliğini Muharrem Özcan’ın yaptığı, performansıyla Özlem Zeynep Dinsel’e Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” kategorisinde başarı getiren Kızlar ve Oğlanlar”, ENKA Oditoryumu’nda sahneleniyor. Güzel bir birlikteliği olan karı-kocanın ilişkisinin zamanla yıkılışının öyküsünü anlatan oyun, izleyicileri aşk, aile, şiddet, güzellik, para ve başarı kavramları üzerine düşünmeye sevk ediyor.

        Oyunların biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özlem Zeynep Dinsel
        #ENKA Oditoryumu
        #Enka Sanat
        #Emin Alper
        #tiyatro
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        'Tırnaklarımla kazıyarak yaptım' dediği evi küle döndü
        'Tırnaklarımla kazıyarak yaptım' dediği evi küle döndü
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Habertürk Anasayfa