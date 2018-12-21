Korkunç olay Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Zeynep T., babasını telefonla arayarak, eşi Ayhan T.'nin kendisini sopayla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Sebahattin Y., aynı mahallede oturan kızının yanına gitmek için evden çıktı.

DAMADINI BOĞAZINDAN BIÇAKALDI

Kayınpederinin evlerine gelmek için yola çıktığını öğrenen Ayhan T., evden aldığı bir bıçak ve sopayla sokağa çıkarak beklemeye başladı. Bir süre sonra sokak ortasında karşılaşan damat ile kayınpeder tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Sebahattin Y. ile damadı arasında kavga çıktı. Yaşanan boğuşma sırasında kayınpeder, damadı Ayhan T.'yi boğazından bıçakladı.

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Kanlar içinde yere yığılan T.'nin ilk yardımına sokak sakinleri yetişti. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Ayhan T.'nin boğazına tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülmek istenen şahıs, yolda hayatını kaybetti.

Eşinin ardından sokağa çıkan Zeynep T. de, kavgayı engellemeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandı. Zeynep T., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis, Sebahattin Y.'yi gözaltına aldı. Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis, cinayetin işlendiği yerde yapılan incelemede bir bıçak daha buldu.