Kaçınılmaz olarak, herkes Rose'un, sağlıklı bir genç kadın olduğunu öğrendi. Cinayet sırasında Gypsy Rose 23 yaşındaydı ve annesinin neden olduğu bazı sorunlar dışında - kötü diş bakımı veya aşırı ilaç kullanımı nedeniyle dişlerin çürümesi gibi - tamamen sağlıklıydı.
Bu ifşa, arkadaşları, aileyi ve Gypsy Rose'un hikâyesini duyan herkesi şok etti. Uzmanlar, hastalıklı annenin Munchausen sendromundan muzdarip olduğuna inanıyor; bu, bir bireyin, hasta rolü yaparak, duygusal doyuma ve ilgiye ulaşmasını anlatan psikolojik bir rahatsızlık.
Fotoğrafta mahkemeye çıkarılan 23 yaşındaki Rose görülüyor. Kaynak: AP