Clauddine Dee Dee Blanchard (kızlık soyadı Pitre) 3 Mayıs 1967'de doğdu. Bir hemşire yardımcısıyken kendisinden yedi yaş küçük olan Rod Blanchard ile tanıştı. Clauddine hamile kaldığında Rod henüz 17 yaşındaydı ancak çift yine de bebek için evlendi.

Kızları Gypsy Rose dünyaya geldiğinde, Rod karısını sevmediğini anladı ve boşandılar ancak kızları için daima iletişimde kaldılar. Clauddine, kızlarının doğumundan üç ay sonra eski eşine, Rose'un sağlık sorunları olduğunu anlatmaya başladı.