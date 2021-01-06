Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal özelliklerini kısmen koruyabilmiş en büyük sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atlarının ayrı bir güzelliğe ve öneme sahip olduğunu belirten Topaloğlu, "Kızılırmak Deltası, dört mevsim ayrı güzelliğe sahip bir yer.