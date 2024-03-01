Kızılcık Şerbeti'nde yeni Abdullah belli oldu! Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında?
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Bilindiği üzere Settar Tanrıöğen geçirdiği sağlık problemleri sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yerine kim geleceği merak konusu olurken dizinin fenomen kitlesi Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı kim oldu, Settar Tanrıöğen yerine Ahmet Mümtaz Taylan mı geldi? Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Sorusuna yanıt arıyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ından ise ilk fotoğraf karesi geldi.
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Kızılcık Şerbeti’nde yeni Abdulllah Ünal belli oldu. Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavasinin devam ettiği açıklandı. Cuma akşamı ekrana gelen diziye Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu. Yeni 'Abdullah' karakteri sosyal medyada gündem olurken setten ilk kare geldi. Abdullah Ünal dönemi 53.bölüm itibariyle Ahmet Mümtaz’da olacak.
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AHMET MÜMTAZ TAYLAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE!
SHOW TV'nin; yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan dâhil oldu. Taylan; Settar Tanrıöğen'den devraldığı 'Abdullah Ünal' karakterine, dizinin yarın yayınlanacak yeni bölümüyle birlikte hayat verecek
Dizinin yeni Abdullah Bey'i olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğraf karesi geldi!
'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...
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AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?
Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğdu. Maden işletmeciliği yapan babasının işi nedeniyle çocukluğu, ilk ve orta öğrenim yılları değişik şehirlerde geçti. İlköğrenimine beş yaşında iken Isparta’nın Eğirdir ilçesinin Şarkikaraağaç beldesinde ikinci sınıftan başladı; Ankara'da bitirdi. Liseyi İzmir'de Karataş Lisesi'nde okudu. Yükseköğrenimine 15 yaşında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde başladı. Buradan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi, 1989 yılında mezun oldu. Öğrencilik yılları boyunca yaz aylarında maden işçiliği, asfalt şantiyelerinde kantarcılık (kamyon tartma), çiçekçilik, garsonluk gibi işler yaptı.
1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. 1993-1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da İtalyan asıllı Alman yönetmen Roberto Ciulli ile, 1994'ten itibaren bir çok projede Yücel Erten'le çalıştı.
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Diyarbakır ve Almanya'dan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ilk genel başkanı oldu. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan istifa etti. Tiyatroda kendini yönetmen olarak daha iyi ifade ettiğini düşünen sanatçı, 2000 yılından itibaren tiyatroda sadece yönetmenlik yaptı. Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda sahnelediği Bilgesu Erenus'un Misafir oyun ile 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Sanatçı, 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında oynadı. Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi pek çok dizide rol aldı. Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile tanındı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasından sonra aynı kadro ile çekilen Ben de Özledim adlı absürt komedi dizisinde oynadı. Taylan, sinemada önemli filmlerde yer aldı ve ödüller kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday oldu. İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan’daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Arap Ali rolünü canlandırdı Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol aldı.[ 2020 yılında Gelincik filmi ile Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Deneyimlerini Irmak Zileli'nin "Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim" adıyla kitaplaştırdığı nehir söyleşi ile aktardı. Kitap, Mart 2021 tarihinde yayımlandı.