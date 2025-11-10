Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 21:46 Güncelleme: 10.11.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kızılcık Şerbeti'nde fırtınalar kopuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 113. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, cezaevinden tahliye olan Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım'ı affetmiyor.

        REKLAM

        Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı yasak aşkı açıklıyor.

        Aldatıldığını öğrenen Nursema büyük bir yıkım yaşarken Firaz evi terk ediyor.

        Doğa, Fatih'i affedemediğini ilk kez itiraf ederken Nilay'ın; "Kıyamet kopacak" çığlığı yeni bölümde yaşanacak büyük kaosun habercisi oluyor.

        Mustafa, Işıl'dan intikam almak isterken teknede Doğa'nın da olduğunu öğreniyor.

        Aynı sırada teknenin bir gemi ile çarpışma tehlikesi ile karşı karşıya kalması heyecanı zirveye taşıyor.

        Hafızalardan silinmeyecek yeni bölümüyle 'Kızılcık Şerbeti' bu hafta çok konuşulacak.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Habertürk Anasayfa