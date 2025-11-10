'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

REKLAM advertisement1

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 113. Bölüm 2.Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, cezaevinden tahliye olan Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım'ı affetmiyor.

REKLAM

Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı yasak aşkı açıklıyor.

Aldatıldığını öğrenen Nursema büyük bir yıkım yaşarken Firaz evi terk ediyor.

Doğa, Fatih'i affedemediğini ilk kez itiraf ederken Nilay'ın; "Kıyamet kopacak" çığlığı yeni bölümde yaşanacak büyük kaosun habercisi oluyor.

Mustafa, Işıl'dan intikam almak isterken teknede Doğa'nın da olduğunu öğreniyor. Aynı sırada teknenin bir gemi ile çarpışma tehlikesi ile karşı karşıya kalması heyecanı zirveye taşıyor. Hafızalardan silinmeyecek yeni bölümüyle 'Kızılcık Şerbeti' bu hafta çok konuşulacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de