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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 00:52 Güncelleme: 21.02.2024 - 00:52
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        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım
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        Fatih’in Doğa’ya evleneceğini açıkladığı tanıtımda Nursema ve Umut’un evliliğindeki kriz giderek büyümeye devam ediyor. Kıvılcım, Fatih ve Görkem’in söz törenine gidip Doğa’nın hamile olduğunu söylerken, Alev’in de aniden gelmesi herkesi şoke ediyor. Alev’in ne diyeceği merak konusu olurken, yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 51. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Pembe’nin görücü usulüyle tanıştırdığı Fatih ve Görkem çıktıkları akşam yemeğinde birbirlerini yakından tanımaya çalıştı. Bu ilişkiyi öğrenen Ömer engel olmaya çalışsa da Görkem ve Fatih birbirlerinden etkilenmeye başladı. Nilay’dan Fatih’in yeni ilişkisini öğrenen Doğa adeta yıkıldı. Ömer’le yeniden aşka yelken açan Kıvılcım, kızı Doğa’yı yalnız bırakmayarak yanında oldu. Nursema, tutuksuz yargılanmak üzere hapisten çıkan Umut’a moral vermeye çalıştı. Fakat Pembe’nin, Nursema’nın arabasını sattığını öğrenmesiyle yaşanan kriz, Nursema ve Umut arasındaki gerginliği tartışmaya taşıdı. Bölümün finalinde ise Görkem’den hoşlandığını annesine itiraf eden Fatih, evlenmek istediğini açıkladı. Bu sırada Alev’de kalmaya başlayan Doğa’yı ziyaret eden Kıvılcım’ın banyoda bulduğu pozitif hamilelik testi akıllarda birçok soru işareti bıraktı.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 52'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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